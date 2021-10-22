Aralarında Türkiye'de var: OECD durduracağını açıkladı
Reuters’ın haberine göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu OECD ülkeleri kömür santralleri için ihracat kredisi sağlamayı durduracak.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çoğu üye ülkenin kömür santralleri için ihracat kredisi sağlamayı durduracağını açıkladı.
Anlaşmaya Avustralya, İngiltere, Kanada, Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Türkiye ve ABD katıldı.
İhracat kredilerinin kapsamına, mal alımının finansmanına yardımcı olacak kamu finansman desteği, doğrudan finansman, garantiler, sigorta veya faiz destekleri giriyor.
OECD, yasağın karbon yakalama, kullanma ve depolama sistemleri olmayan tüm yeni santralleri kapsayacağını belirtti.
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
En Çok Okunan Haberler
- Röportajda 'telefonunu göster' deyince...
- Sedat Peker'den 'Deli Çavuş' açıklaması
- Gri liste kararı sonrası dolar fırladı
- Akaryakıtta zam dalgası başlıyor
- Meteoroloji'den kritik uyarı
- Eski bakan oğlunu 'TÜGVA' hakkında uyardı iddiası
- Türkiye, kara para aklama konusunda ‘gri liste’ye alındı
- Dolar/TL tahmini için sert güncelleme
- 'Cumhur'un asgari ücret planı!
- Türk ekonomisi için korkutan öngörü