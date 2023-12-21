Yayınlanma: 21.12.2023 - 10:19

Güncelleme: 21.12.2023 - 10:19

Aralık ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanacak. Merkez Bankası'nın faiz artırmasıyla, piyasalarda gözler TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon oranları memur ve emekli zammında etkili olacak. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2023 Aralık enflasyon oranı ne kadar olacak?

ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ise 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak.

ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.

TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98'e yükseldi.

Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu.