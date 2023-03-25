Aşçı yardımcıları da mağdur

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 04:00

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan aşçı yardımcılarına “kadro” sözü verilse de görev tanımları hizmetli olarak değiştirildi. Duruma tepki gösteren aşçı yardımcıları “Biz aşçı yardımcısıyız ancak bu görev tanımıyla birlikte bize tuvalet de temizletebilirler” dedi.

"TUVALET TEMİZLETEBİLİRLER"

Atanamayan öğretmenken alan değiştirip aşçı yardımcısı olan ve şu anda İzmir’de Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı bir lisede sözleşmeli personel olarak çalışan bir aşçı yardımcısı yaşadıkları güvencesizliği anlattı.

3 yıl sözleşmeli görev yürüttükten sonra zaten kadroya geçme hakkı kazanacaklarını ancak iktidarın seçim sebebiyle kadro durumunu erkene çektiğini söyleyen aşçı yardımcısı, “Erkene çekip görev tanımımızı hizmetli yaptılar. Yönetim isterse bana tuvaletleri de temizletebilir. Gocunduğumuz için demiyorum. Sadece işimizi yapmak için güvence istiyoruz. Kadroya aşçı yardımcısı olarak alınmalıyız. Bu mağduriyeti yaşayan çoğu aşçı yardımcısı sözleşmeli kalmayı tercih ediyor. Kimisi istifa ediyor. Haksızlığa uğramış hissediyoruz. Gelecek kaygıları yaşıyorum. Heyecanla mesleğimizi icra etmeye çalışırken mutsuz edilmekten yoruluyoruz” dedi.