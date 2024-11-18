ATM'lere nakit yetişmiyor: Günde üç kez dolduruluyor!

Merkez Bankası verilerine göre 200 TL'lik banknotların payı son 15 yılda 4 kat arttı. Artan nakit talebi sebebiyle ATM'ler günde 3 kez dolduruluyor, küçük banknotların kullanımı ise hızla azalıyor.

ATM'lere nakit yetişmiyor: Günde üç kez dolduruluyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, son 15 yılda 200 TL’lik banknotların payı yüzde 403 artarak toplam içindeki oranı yüzde 80,4’e yükseldi. Bu değişim, özellikle yüksek enflasyon ve düşen alım gücünün etkisiyle nakit ihtiyacını artırdı.

ATM'LER GÜNDE ÜÇ KEZ DOLDURULUYOR

ATM’lerdeki banknot kompozisyonu da değişti; artık ATM’ler günde üç kez dolduruluyor ve çoğunlukla 200 TL ile 100 TL’lik banknotlar yer alıyor. Küçük banknotların (50 TL ve altı) payı ise hızla azaldı.

Son olarak, 50 TL’lik banknotların payı yüzde 91 oranında düşerken bankacılık sektörü maliyetlerini azaltmak amacıyla geri dönüşümlü ATM kullanımını arttırmayı tercih ediyor.


Etiketler: #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #banknot #ATM

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