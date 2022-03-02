Avrupa Birliği'nden Rus bankaları hakkında karar: 7'sini SWIFT sisteminden çıkardı
Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının ardından getirdiği yaptırımların bir parçası olarak 7 Rus bankasını SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararı aldı.
Avrupa Birliği, 7 Rus bankasını uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkardı. AB resmi gazetesinde yer alan bildiriye göre, SWIFT faaliyetlerini sonlandırmaları için 10 gün verilen bankalar şu şekilde belirtildi:
Rusya'nın ikinci en büyük bankası VTB VTBR.MM, Bank Otrkitie, Novikombank, Promsvyazbank PSKBI.MM, Bank Rossiya, Sovcombank ve VEB bankası.
Reuters'ın haberine göre, bir üst düzey AB yetkilisi listedeki bankaların Rus devletiyle olan bağlantıları kapsamında seçildiğini belirtti. Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından kamu bankalarına zaten yaptırımlar uygulanıyordu.
DAHİL EDİLMEDİLER
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank SBER.MM ve Gazprombank GZPRI.MM listeye AB ülkelerinin hala almaya devam ettiği Rus petrolü ve gazını ödemek için kullanıldıklarından dolayı dahil edilmedi.
Yetkili, SWIFT sisteminde enerjiyle ilgili işlemleri ayırt ederek yalnızca diğer ödemelere izin verilmemesi mümkün değil diye belirtti. Yetkili bu iki bankalara farklı önlemlerin uygulandığını ekledi.
Diğer bir kıdemli AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre Avrupa Komisyonu ise kripto varlıkların Rus bankalarına getirilen yaptırımları aşmak için kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
Rus rublesi ve Tether kripto para birimi arasındaki işlem hacmi dün sert yükselmişti. Ruble, Batı'nın yaptırımlarının ardından rekor düşük seviyelere gerilemişti.
Dünyanın en büyük kripto para işlem platformu Binance, yaptırıma hedef olan Rus müşterilerinin hesabını işleme kapatacağını fakat Rus yurttaşların tamamının hesaplarını dondurmayacağını açıklamıştı.
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