Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye büyüme tahminini indirdi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'nin 2022 büyüme beklentisini yüzde 2'ye düşürdü.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin 2022 için büyüme beklentisini 1.5 puan düşürerek yüzde 2’ye indirdi. 2023 için büyüme beklentisinin ise yüzde 3.5 olduğunu açıkladı.
Faaliyette bulunduğu yaklaşık 40 ülke ekonomisi hakkında tahminlerini açıklayan EBRD, Türkiye’nin enerji ve tahıl ithalat maliyetlerinin artması nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalan ülkelerden biri olduğunu belirtti.
EBRD, Rus ve Ukrayna’dan gelecek turizm gelirlerinin azalacak olması nedeniyle ekonomi üzerindeki baskının artacağını da belirtti.
YÜZDE 3,5 BÜYÜME BEKLENTİSİ VARDI
EBRD, 2021 Kasım’da Türkiye için 2021 büyüme beklentisini yüzde 5,5’ten yüzde 9’a yükseltirken, 2022’de Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 büyümesini beklediklerini belirtmişti.
Türkiye’de hanehalklarının zayıf finansal durumları sebebiyle zayıflayan iç talebe karşılık ihracat kaynaklı büyümenin devam edeceğini öngördü.
Video Haberler
- 'Kimsenin sözüne inanmıyoruz'
- Sultanbeyli’de araç kanala uçtu: 1 yaralı
- Yurtta çıkan kavgada 7 öğrenci yaralandı
- 'Öğretmenini tokatla'nın iç yüzü
- Mahalleyi dumana boğan yangın
- İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, iskele kapatıldı
- İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın
- İstanbul'da 91.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Rize'de heyelan: Ayder yolu ulaşıma kapandı
- Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
En Çok Okunan Haberler
- Kocaeli'de kaza
- Kalp krizi geçirmişti... Milli takıma gollerle döndü!
- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
- Koronavirüs aşısından ölen kadının ailesine tazminat
- Motosikletle gelip tekel bayisini kurşunladılar
- Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu!
- Ata Demirer, müjdeyi resmen duyurdu
- AKP'lilerin yüzde 74'ü 'değişmedi' dedi
- Anne adaylarına 'oruç' uyarısı
- Su fiyatlarındaki artış başka arayışlara yönlendirdi