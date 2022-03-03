Avrupa'da doğalgaz fiyatlarındaki artış durmuyor: Yüzde 15 arttı
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 165,5 Euro'dan kapanmıştı.
Bugün megavatsaat başına 180 Euro'dan açılan kontratların fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 14,7 yükselerek Türkiye saatiyle 10.44'te megavatsaat başına 189,8 Euro'ya çıktı.
TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün gün içinde 194 Euro'ya kadar yükselmişti.
KESİNTİ ENDİŞESİ FİYATLARI ARTIRIYOR
Fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğalgaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor.
Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğalgaz sağlayıcılarına yaptırımlar getirilebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.
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