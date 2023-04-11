Bakan Kirişci de itiraf etti: Etin fiyatı yüksek

Yayınlanma: 11.04.2023 - 16:08

Güncelleme: 11.04.2023 - 16:40

Türkiye’nin dünya üretiminde ilk sıralarda yer aldığı soğan enflasyon şampiyonu oldu. Plansızlık ve yanlış politikalar nedeniyle 2022 yılını yüzde 314 fiyat artışı ile kapatan soğanın fiyatı ilk üç ayda yüzde 101 artarak kilosu 30 TL’yi buldu.

Üreticiyi zarara uğratan soğan, tüketicinin de alım gücünü zora sokuyor.

Zam şampiyonu soğan tartışmalarına ilişkin NTV yayınında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, fiyatların 1 hafta içerisinde düşeceğini dile getirdi.

Soğanın kışlık üretimi ile erkenci üretimi arasında bir geçiş döneminde olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, "1 haftası var. Soğanın fiyatının ne kadar düştüğünü göreceğiz" dedi.

"ETİN FİYATI YÜKSEK"

Etin fiyatının yüksek olduğunu dile getiren Bakan Kirişci, "Sözleşmeli üretimle hayvanı besiciye beslettir. Kilosuna geldiğinde kes. İster market, ister kasap reyonunda satılsın" dedi.

"ÇİFTÇİ GAYET GÜZEL PARA KAZANIYOR"

Bakan Kirişci, çitfçinin ekonomik olarak iyi durumda olduğunu da savundu.

"Şu an çiftçilerimiz gayet güzel paralar kazanıyor. Ekonomik olarak iyi durumdalar" diyen Bakan Kirişci, kendisinin çiftçinin tepkisini yansıtan bir olay yaşamadığını dile getirdi.