Bakanlık açıkladı: Türkiye'ye gelen yabancı sayısında yüzde 186 artış
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 artışla 1 milyon 545 bin olarak gerçekleşti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı şubat ayı turist istatistiklerini açıkladı.
Buna göre şubat ayında yabancı ziyaretçi sayısı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 11,1 düştü.
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 artışla 1 milyon 545 bin olarak gerçekleşti.
Şubatta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan 128 bin 798 kişiyle birinci, Almanya 128 bin 663 bin kişiyle ikinci, İran ise 120.475 kişiyle üçüncü oldu.
Şubat ayında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 29 arttı.
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