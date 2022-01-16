Bankalar 1,4 milyon yurttaşın peşinde
Türkiye Bankalar Birliği, 2021 yılı verilerine göre, kredi kartı borcundan dolayı 611 bin kişi yasal takibe düştü.
Türkiye Bankalar Birliği, 2021 yılı verilerini yayınladı. Rapora göre 2021 yılının ocak-kasım döneminde bireysel kredi borcundan dolayı 1 milyon 182 bin, kredi kartı borcundan dolayı ise 611 bin kişi yasal takibe düştü.
Duvar'ın aktardığına göre, yasal takipteki toplam müşteri sayısı 1 milyon 485 bin kişiye kişiye yükselirken, tahsil edilemediği için tasfiye edilecek kredi alacakları da yüzde 25'lik artışla 25 milyar 800 milyon lira oldu. Bankaların aynı şekilde tasfiye edeceği kredi kartı alacağı 7,1 milyar lirayı buldu. Bankalar bu alacakları ortalama beşte bir fiyata, varlık şirketlerine satıyor.
34 MİLYON KİŞİNİN BORCU VAR
Öte yandan TBB'nin açıkladığı son veri olan Kasım 2021 rakamlarına göre bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş olan ancak henüz yasal takibe düşmemiş banka müşterisi sayısı 4 mil 18 bin kişiye ulaştı. Bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunanların sayısı ise 800 bin kişi artarak 34 milyon 700 bine yükseldi.
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