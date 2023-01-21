Benzin ve motorine indirim gelir mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları (21 Ocak 2023)

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 09:21

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 10:05

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

17 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 67 kuruş zam yapılmıştı. Benzin 6 Aralık'tan bu yana ilk kez 20 TL'nin üzerine çıktı.

Motorin fiyatlarına ise 18 Ocak günü itibarıyla 1 lira 5 kuruş zam yapıldı.

Benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 23.15

Benzinin litresi 20.41

Ankara

Motorin litresi 23.41

Benzinin litresi 20.66

İzmir

Motorin litresi 23.49

Benzinin litresi 20.59

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.