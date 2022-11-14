Binance'den kripto fonu hamlesi: Binance’in CEO’su açıklama yaptı
Popüler kripto para borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, FTX’in çöküşünü tetikleyen gelişmeleri takiben yeni bir endüstri kurtarma fonu oluşturacaklarını duyurdu. Açıklamanın ardından Bitcoin yaklaşık yüzde 6 artış gösterdi.
Dünyanın en büyük kripto varlık platformu Binance’in CEO’su Changpeng Zhao Twitter’da, Binance’in son dönemde FTX platformunda yaşanan olayların ardından gelen olumsuz etkileri azaltma ve likidite sorunu yaşayan fakat güçlü olan projelere yardım amaçlı bir fon oluşturduğunu açıkladı.
Zhao ayrıca diğer şirketleri de fona yatırım yapmaya davet ederken, “Kripto bir yere gitmiyor. Biz hâlâ buradayız. Haydi tekrar inşa edelim” ifadelerini kullandı.
To reduce further cascading negative effects of FTX, Binance is forming an industry recovery fund, to help projects who are otherwise strong, but in a liquidity crisis. More details to come soon. In the meantime, please contact Binance Labs if you think you qualify. 1/2— CZ ?? Binance (@cz_binance) November 14, 2022
Açıklamanın ardından Bitcoin yaklaşık yüzde 6 artış gösterdi.
FTX’İ İFLASA GÖTÜREN SÜREÇTE NELER OLDU?
Binance ile FTX arasında başlayan gerginlik sonucunda, FTX’in likidite sorunu yaşadığı ve platformun CEO’su Sam Bankman-Fried’in nakit enjeksiyonu için birçok platforma başvurduğu ortaya çıkmış, başvuruların sonucunda FTX’in Binance’e satışını içeren fakat bağlayıcı olmayan bir anlaşmaya varılmış, daha sonra ise Binance tarafından anlaşmadan vazgeçildiği açıklanmıştı.
Bu gelişmeler ile birlikte, aralarında SEC ve CFTC de olmak üzere birçok kurum FTX’e soruşturma başlatmış, Bankman-Fried bir günde 14,6 milyar dolar kaybetmiş ve platformun ana merkezinin bulunduğu Bahamalar’daki varlıkları dondurulmuştu.
Son olarak ise, 8 milyar dolar sermaye açığı bulunan platform iflas işlemlerini başlatmış ve CEO Bankman-Fried istifa etmişti. Bu olayların sonucunda Bitcoin ise 2 yılın ardından ilk defa 16 bin doların altına düşmüştü.
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