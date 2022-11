Binance'den kripto fonu hamlesi: Binance’in CEO’su açıklama yaptı

Dünyanın en büyük kripto varlık platformu Binance’in CEO’su Changpeng Zhao Twitter’da, Binance’in son dönemde FTX platformunda yaşanan olayların ardından gelen olumsuz etkileri azaltma ve likidite sorunu yaşayan fakat güçlü olan projelere yardım amaçlı bir fon oluşturduğunu açıkladı.

Zhao ayrıca diğer şirketleri de fona yatırım yapmaya davet ederken, “Kripto bir yere gitmiyor. Biz hâlâ buradayız. Haydi tekrar inşa edelim” ifadelerini kullandı.

To reduce further cascading negative effects of FTX, Binance is forming an industry recovery fund, to help projects who are otherwise strong, but in a liquidity crisis. More details to come soon. In the meantime, please contact Binance Labs if you think you qualify. 1/2