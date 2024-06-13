Bir ilde daha ekmeğe zam
Iğdır'da ekmeğe zam yapıldı. 6 buçuk lira olan ekmek, bugünden itibaren 8 liradan satılacak.
Ekmeğe farklı illerden zam haberleri gelmeye devam ediyor.
Son olarak, Iğdır'da ekmeğe zam yapıldı.
6 buçuk lira olan 200 gramlık ekmek, bugünden itibaren 8 liradan satılacak.
Fırıncılar, un, maya, elektrik ve diğer giderlerin fiyatlarındaki aşırı artışlar sebebiyle zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Market alışverişi yapan bir vatandaş, "Ekmek fiyatları artmış, gramajların da düştüğünü biliyoruz. 8 lira olmuş bir ekmek. Ekmek fiyatlarının nereye varacağını kestiremiyoruz" diye konuştu.
Fırında çalışan bir vatandaş ise, "Artan fiyatlar, maliyetler yüzünden ekmeğin fiyatı 8 liraya çıktı. Ekmek 200 gram ancak kurtarmıyor. Vatandaş haklı, bir şey diyemiyoruz. Maliyetler yükselince mecbur zam geldi yapacak bir şey yok" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saçlarının teline dahi zarar gelirse...'
- AKP'den flaş 'ittifak' açıklaması
- 150 liraya olunabiliyor!
- Adres yine aynı... Kolonlar çatlıyor!
- Bahçeli'den çok konuşulacak ittifak çıkışı
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Topluca CHP'ye geçtiler, rozetlerini Çelik taktı
- Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli: İçeri alınmadılar
- O magandalar yakayı ele verdi
- Dervişoğlu'ndan Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz kararı!