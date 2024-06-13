Bir ilde daha ekmeğe zam

Iğdır'da ekmeğe zam yapıldı. 6 buçuk lira olan ekmek, bugünden itibaren 8 liradan satılacak.

ANKA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:32
Bir ilde daha ekmeğe zam
Abone Ol google-news

Ekmeğe farklı illerden zam haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak, Iğdır'da ekmeğe zam yapıldı.

6 buçuk lira olan 200 gramlık ekmek, bugünden itibaren 8 liradan satılacak.

Fırıncılar, un, maya, elektrik ve diğer giderlerin fiyatlarındaki aşırı artışlar sebebiyle zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Market alışverişi yapan bir vatandaş, "Ekmek fiyatları artmış, gramajların da düştüğünü biliyoruz. 8 lira olmuş bir ekmek. Ekmek fiyatlarının nereye varacağını kestiremiyoruz" diye konuştu.

Fırında çalışan bir vatandaş ise, "Artan fiyatlar, maliyetler yüzünden ekmeğin fiyatı 8 liraya çıktı. Ekmek 200 gram ancak kurtarmıyor. Vatandaş haklı, bir şey diyemiyoruz. Maliyetler yükselince mecbur zam geldi yapacak bir şey yok" dedi.



Ekmek haberleri Iğdır haberleri zam haberleri

İlgili Haberler

Ekmek fiyatlarına 6 ayda ikinci zam geldi

Ekmek fiyatlarına 6 ayda ikinci zam geldi
İddiaların adresi Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

İddiaların adresi Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürmüştü: Katil baba tutuklandı

Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürmüştü: Katil baba tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler