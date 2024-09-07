Bir sigara grubuna daha zam geldi!
PM, JTI sigara gruplarının ardından 2 sigara grubuna daha zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PM, JTI sigara gruplarının ardından TT ve BAT sigara gruplarına da zam geldiğini açıkladı. Sigara gruplarında fiyatlar 3-4 TL zamlandı. Sigara zammı bugünden itibaren geçerli olacak.
TT sigara grubunun en pahalı sigarası 74 lira, en ucuzu ise 63 lira oldu.
BAT grubunda ise en pahalı sigara fiyatı 89, en ucuz sigara fiyatı ise 67 lira.
JTI sigara grubunun en ucuz sigarası 67 TL ve en yüksek sigara fiyatı ise 165 TL oldu.
PM sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu.
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