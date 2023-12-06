Bitcoin 20 ayın zirvesine çıktı

Fed'in faiz indirimine gideceğini yönelik beklentilerin güçlenmesi Bitcoin fiyatlarını etkiledi. Bitcoin dün gece saatlerinde Nisan 2022'den bu yana ilk kez 44 bin doların üzerini gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 09:57
Bitcoin 20 ayın zirvesine çıktı
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Fed'in faiz indirimine gideceğini yönelik beklentilerin güçlenmesi kripto para piyasalarında ralliye yol açtı.

Habertürk'te yer alan habere göre kripto paralarda Fed'in artık daha güvercin bir duruş ortaya koyacağı ve Bitcoin spot ETF'lerin onaylanacağına yönelik beklentiler yükselişe yol açmaya devam ediyor.

44 BİN DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin dün gece saatlerinde Nisan 2022'den bu yana ilk kez 44 bin doların üzerini gördü.

Bu sabah itibarıyla günlük yüzde 4.8'lik yükselişle 43 bin 737 dolardan işlem gördü.

Bitcoin pazar günü 40 bin doların altında işlem görüyordu. 

3 günlük yükselişi bu sabah itibarıyla yüzde 10.4'ü buldu. Bitcoin son 1 ayda yüzde 25, 2023 genelinde ise yüzde 165 yükseldi.


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