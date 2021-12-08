Borsa güne rekor seviyede başladı

Borsa, güne yüzde 0,45'lik yükselişle rekor seviyede başladı.

IHA
08 Aralık 2021 Çarşamba, 10:16
Borsa güne rekor seviyede başladı
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,45'lik yükselişle başladı.

Endeks 16,11 puan artışla 1.997,15 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. 


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