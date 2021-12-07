Borsa İstanbul güne rekor seviyeden başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,19 artışla 1.950,30 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,91 puan ve yüzde 1,19 değer kazanarak 1.950,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,99 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,99 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,80 ile madencilik oldu.
BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.927,39 puana taşıdı.
PİYASALAR TAKİP EDİLECEK
Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmelerinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ZEW beklenti endeksinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini söyledi.
YATIRIMCILARIN ODAĞINDA
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.970 seviyelerinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Video Haberler
- Avukatı açıkladı: Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıta dev zam sinyali
- El Cezire'nin 'Sedat Peker gözaltında' ikilemi
- Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te çok sert konuşma
- Sigaraya gelecek dev zammı açıkladı
- Lewis Hamilton Brad Pitt'le Hollywood sahnesinde
- 'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonla vurdu
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Bahçeli: Başkan ben olacağım
- Memura ek zam geliyor
- Metroda takip ettiği kadını taciz etti