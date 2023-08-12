Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Yayınlanma: 12.08.2023 - 11:20

Güncelleme: 12.08.2023 - 11:20

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,24 kazançla 7.714,38 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.359,49 puanı, en yüksek 7.766,12 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 6,32 kazançla 7.230,52 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,30 artışla 8.202,74 puana, Mali Endeks yüzde 5,62 primle 7.418,53 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 1,12 değer kazancıyla 11.754,29 puana yükseldi.

ANADOLU GRUBU HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 36,88 ile Anadolu Grubu Holding oldu. Anadolu Grubu Holdingi, yüzde 31,26 ile Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, yüzde 27,54 ile İş Yatırım Menkul Değerler izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 17,24 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 9,50 ile Aksa Akrilik, yüzde 9,10 ile Sasa Polyester şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 366 milyar 666 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 354 milyar 264 milyon lirayla Koç Holding ve 332 milyar 732 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

ALTIN DÜŞERKEN, DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,20 azalışla 1.666,48 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,17 azalışla 11 bin 49 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,31 değer kazanarak 27,0490 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,18 azalışla 29,6530 lira oldu.

Geçen hafta 34,5730 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,24 azalarak 34,4910 liraya düştü.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,53 azalışla 30,8910 liradan alıcı buldu.