Büyük boru hatlarının bakıma girmesi Avrupa'da gaz krizini tırmandıracak

23 Haziran 2022 Perşembe, 13:10

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatını günlük 167 milyon metreküpten 67 milyon metreküpe düşürdü.

Kuzey Akım'ın sevkiyat kapasitesinin yüzde 40'a kadar düşmesinde Siemens'e bakım için gönderilen ekipmanların dönmemesi ana neden olarak gösterilmişti. Söz konusu hat, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Gazprom'un Almanya'ya gaz göndermek üzere inşa ettiği Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı ise işletmeye alınmadan yaptırımlar nedeniyle atıl duruma düştü.

Rus şirket ayrıca, rubleyle ödeme yapmayı reddettikleri gerekçesiyle daha önce Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğalgaz sevkiyatını durdurmuştu.

PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI

Gazprom, 18 Haziran'da yaptığı duyuruda, planlanmış yıllık bakım nedeniyle TürkAkım hattından geçici olarak doğalgaz sevkiyatı yapılmayacağını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım’ın planlanmış yıllık bakımının 21-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

TürkAkım'dan Avrupa'ya geçen yıl 11,9 milyar metreküp gaz iletildi. Bu da günlük ortalama 32 milyon metreküp doğalgaz akışına denk geliyor.

Ayrıca, Kuzey Akım'ın internet sitesinde yer alan güncel bilgiye göre, halihazırda Avrupa'ya günlük 67 milyon metreküp doğalgaz gönderen boru hattı 11-21 Temmuz tarihlerinde bakıma girecek.

Böylece TürkAkım'ın 28 Haziran'dan sonra aktif olması durumunda Avrupa, Kuzey Akım'dan gelen kapasitenin yaklaşık yarısına denk gelen bir miktarı bu hat üzerinden alabilecek.

Boru hatlarındaki bakım çalışmalarının, Avrupa'da elektrik üretimi ve sanayi alanında gaz kısıtlarına neden olması bekleniyor.

Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında kritik role sahip bir başka boru hattı olan Yamal-Avrupa da artık kullanılmıyor.