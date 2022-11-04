Cennet hurması yaşından 10 kat daha pahalı
Adana’nın Kozan ilçesinde yaşı 15 TL’den, kurusu ise 150 liradan alıcı bulan cennet hurması, bir mahallenin geçim kaynağı oldu.
Kozan’ın Ağlıboğaz Mahallesi'nde vatandaşların yetiştirdiği ve büyük oranda yaş olarak tüketilen cennet hurması, kurutulduktan sonra da sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geldi.
Kozan’da üretilen cennet hurmalarının yurt içi ve yurt dışı pazarından yoğun talep gördüğünü aktaran girişimci Hamza Kılıçkaya, hurma kurutma sezonunun açılması ile günlük 8 ton hurmayı kurutmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Kılıçkaya, bu sezon yaklaşık 300 ton cennet hurması kurusu elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.
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