CHP’li Kış: ‘Büyük şirketlerin sermayesi artıyor’

Yayınlanma: 17.10.2024 - 14:24

Güncelleme: 17.10.2024 - 14:24

TBMM Genel Kurulu’nda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor. Görüşmelerde, teklifin birinci bölümündeki maddelerin görüşmeleri tamamlandı. Kanun teklifinin 7 maddeden oluşan birinci bölümü, ilk iki maddesi geri çekilerek kabul edildi. Teklifin kabul edilen maddelerine göre; tüketici kredileri sözleşmelerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Bankacılık Kanunu’yla uyum sağlanacak ve konut finansman sözleşmelerinin de uzaktan mesafeli yapılabilmesine yönelik uyum düzenlemesi yapılacak. Bu görüşmeler sırasında söz alan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, hükümetin büyük sermayeyi koruyan, küçük işletmeleri ve tüketicileri zor durumda bırakan düzenlemelerini eleştirdi.

‘HAKSIZ REKABET KÖRÜKLENİYOR’

CHP’li Kış, elektronik ticaretin hızla büyüdüğü bir dönemde, sağlam ve şeffaf bir yasal çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu belirterek önlerindeki yasa teklifinin tüketiciyi korumak yerine büyük şirketlere imtiyazlar tanıdığını vurguladı. Konuşmasında, bu düzenlemelerin adil olmadığını ve tüketicilere yeni yükler getirirken büyük sermaye sahiplerini rahatlatan bir yapıda olduğunu ifade eden Kış, “Bu teklif, haksız rekabeti körükleyerek küçük işletmeleri devlere karşı yarışmaya zorluyor” dedi.

‘TÜKETİCİ YÜK ALTINDA’

Kış, özellikle lisans bedellerinde yapılan indirimlerin büyük elektronik ticaret platformlarına ciddi avantajlar sağladığını belirterek “Birkaç büyük şirketin lehine yapılan bu düzenlemeler, piyasadaki adalet terazisini bozuyor. Küçük işletmelerin sırtına daha fazla yük bindiriliyor. İktidarın sürekli büyük sermayeyi koruyan politikalar izlediğini bir kez daha görüyoruz” diye konuştu. Ayrıca dijitalleşmenin önemine dikkat çeken Kış, “Tüketici okuryazarlığının düşük olduğu bir ülkede, yeterli bilgilendirme yapılmadan imzalatılan bu sözleşmeler, vatandaşlarımızı finansal devlere karşı savunmasız bırakıyor” dedi.

‘İKTİDAR BÜYÜK SERMAYEYİ KORUYOR’

Kış, siyasi iktidarın her fırsatta büyük şirketleri desteklediğini ve küçük esnafın bu süreçte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını kaydederek “Ekonominin temeli olan küçük ve orta ölçekli işletmeler, artan maliyetler ve yüksek vergilerle mücadele ederken, büyük şirketlere sağlanan imtiyazlar hız kesmeden devam ediyor. Bu büyüme sadece büyük şirketlerin sermayesini artırıyor, halkın cebine yansımıyor” ifadelerini kullandı.