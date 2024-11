Çiğ süt fiyatlarının yedi aydır güncellenmemesi üreticiyi zor duruma soktu

Yayınlanma: 08.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2024 - 04:00

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) hükümetin enflasyonu baskılama politikasına destek için çiğ süt fiyatlarını güncellemekte gecikmesi nedeniyle maliyetleri yüzde 60 artan üretici zor durumda. Sütte yaşanan krizin eti de vuracağını söyleyen sektör temsilcileri, “Bizim tepkimiz yetmez. Yurttaş ayağa kalkmalı” dedi.

USK en son nisan ayında çiğ süt destek fiyatına yüzde 8.5 zam yaparak üreticinin eline litre başına net 14.65 lira geçecek şekilde belirledi. Ancak o günden bu güne çiğ süt maliyeti 18 liraya çıktı, USK herhangi bir adım atmadı.

Bu durum sütten para kazanamayan üreticilerin hayvanlarını kesmesine neden oluyor. Bu konuyla ilgili bir video yayımlayan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, hayvancılık sektöründe yaşananları tane tane anlatarak süt fiyatlarındaki baskılama mekanizması nedeniyle et üretiminde büyük düşüşler yaşandığını ve artık tüm çiftlik sahiplerinin hayvanlarını satıp parayı faize koymaya başladığını söyledi.

Süt ve et üretiminde kırmızı alarm zillerinin çaldığını belirten Solakoğlu, şöyle konuştu:

TÜRKİYE ET İTHALATÇISI OLDU

“Çiftçi nüfusumuz zaten yaşlı, önünde bir ömür yok. Üreticiliğin çilesini çekip zarar etmektense hayvanlarını kesip paralarını faize yatırıyorlar. Önlerinde en fazla 5 yıl var zaten. Süt fiyatı hâlâ maliyetin altındayken neden üretsin ki? Bu fiyat aylık bazda artırılmalıdır. Yanlış yapılıyor, üreticiler dayanamıyor. Herkes çiftliğini nasıl kapatacağı derdinde. Bu durum öyle bir hale geldi ki Türkiye şu an et ithal etmeden yaşayamaz oldu. Bizim bu bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Yurttaşlar da bu duruma ses çıkarmalı, 2-3 yıl sonra uygun fiyatla süt ve et üretmek istiyorsanız bugün biz anaç hayvanlarımıza nasıl bakıyorsak sizin de bize bakmanız gerekli.”

Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya da maliyetlerin altındaki çiğ süt fiyatından yakınarak “Şu anda yemcisinden süt sanayisine, üreticisinden birlik temsilcisine kadar herkes sütün 17 lira civarında mal olduğunu, karkas etin fiyatını da 300 lira civarında mal olduğunu bilir. Bilmeyen iki tane kurum var. Biri TÜİK, ikincisi Gıda Komitesi. Bu fiyatların üzerine üretici yüzde 10-20 aralığında para kazansa sütün litresi 18 lira 20 lira karkas etin fiyatının da 340- 360 TL aralığında olması gerekir” dedi.

BİR BARDAK ÇAY ETMİYOR

Aydın’da Kuyucak Yöre Mahallesi’nde süt üretimi yapan Yılmaz Gülsever ise “1 litre çiğ süt sattığımız paraya bir bardak çay içemiyoruz. Süt Konseyi şu anda bu fiyata müdahale etmediği müddetçe bizler de zararına satmaya başladık. Maliyetlerimiz bir yılda yüzde 60 artmışken süt fiyatı yüzde 20 artırıldı. Geçtiğimiz sene içerisinde 11-12 lira arasında verdiğimiz süt şu anda 13 liradan veriyoruz. 14 lira 65 kuruştan 15 liraya çıkmıştı. Piyasa bu fiyatı çekmiyor diye aşağı indirdiler” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hayvancılık Meclis Başkanı Yılmaz Arpaç ise şunları söyledi: “Bugünkü süt krizi, et piyasasında ilerde belli olur. Anaç hayvanların kesimi ileride et arzını ve fiyatlarını olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple buzağı üretimi şimdiden teşviklerle desteklenmeli ve üretici ayakta tutulmalıdır.”