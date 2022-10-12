Cirolar ağustosta toparlandı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:57

TÜİK, Ciro Endeksleri, Ağustos 2022 verilerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı ağustos ayında yıllık yüzde 130.3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123.7, inşaat ciro endeksi yüzde 111.5, ticaret ciro endeksi yüzde 127.3, hizmet ciro endeksi yüzde 160.1 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 6.8 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı ağustos ayında aylık yüzde 6,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5.7, inşaat ciro endeksi yüzde 10.7, ticaret ciro endeksi yüzde 6.3, hizmet ciro endeksi yüzde 9.2 arttı.