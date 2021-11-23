Döviz büroları tahta kapattı: Piyasalar alt üst

23 Kasım 2021 Salı, 16:14

Döviz kurlarındaki yaşanan hızlı artış ve kurdaki seviyelerin çok değişken olması nedeniyle döviz büroları tahta kapatmaya başladığı belirtiliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre güne 11.30 seviyesinden başlayan dolar/TL 12.50 seviyesine kadar yükselirken anlık makas zaman zaman 200 pip üzerine çıktı. TL'nin değer kaybı günlük yüzde 9'u bulurken döviz büroları yaşanan volatilite nedeniyle öğlen saatlerinde tahta kapatmak zorunda kaldı ve döviz satışını durdurdu.

"HERKES DÖVİZ ALMAK İSTİYOR"

Habere göre, döviz bürosunu kapatan bir işletmeci, "İstikrar olmadığı için tahtayı kapatmak zorunda kaldık. Ne müşteri ne biz mağdur olalım. Şu anda döviz satan yok, tedirginlik olduğu için herkes alım tarafında hareket ediyor. Piyasada çok fazla TL var. İnsanlar sürekli döviz almak istiyor" şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere Kasım ayı başında 9.50 - 10 TL bandında işlem gören dolar kuru, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve politika değişikliğine gitmesi ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajlarıyla yükseliş trendine devam etmişti. Dolar kuru, bir hafta içerisinde 10 ve 11 bandını hızla geçerek bugün 12.47'ye kadar yükseldi.

Döviz büroları daha önce, 2018 yazında ABD - Türkiye ilişkilerinin gerilmesi ve Rahip Brunson krizi sonrası kurda yaşanan sert hareketler nedeniyle tahta kapatmak zorunda kalmıştı.