DS PENSKE, FIA'dan 3 yıldız çevre akreditasyonu aldı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 06:59

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 06:59

DS Automobiles'in DS PENSKE ekibi, Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) '3 Yıldız/En İyi Uygulama' olarak adlandırılan en yüksek düzeyde çevre akreditasyonu aldı.

DS Automobiles açıklamasına göre, FIA’nın çevresel akreditasyon programı, motor sporlarının ön saflarında yer alan oluşumların çevresel performanslarını ölçmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Çevresel etki, Uluslararası Otomobil Federasyonu ve ABB FIA Formula E Şampiyonası’ndaki tüm paydaşlar için önemli bir endişe kaynağı olarak görülüyor. Yüzde 100 elektrikli serinin 9. sezonu için DS PENSKE ekibi, Kasım 2021’de 3 yıldız adayı oldu ve sonuçta tüm sürdürülebilirlik önlemleri çalışmalarıyla ödüllendirildi.

ÇEVRESEL PERFORMANS

Bu önlemler arasında çevresel performans, enerji tüketiminin azaltılması, daha iyi lojistik verimlilik, optimize edilmiş atık yönetimi ve karbon denkleştirme programının başlatılması öne çıkıyor. Bu önlemlerin tamamı uzun vadeli bir çevre taahhüdünün bir parçasını oluşturuyor.

DS Automobiles, kurulduğu 2014 yılından bu yana elektrik enerjisine geçişi, stratejisinin merkezinde tutuyor. Bunu başarmak için DS Automobiles, yol otomobillerinin gelişimini hızlandırmak ve teknoloji transferini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Formula E’ye katılıyor. DS Automobiles için gerçek laboratuvar olan Formula E, üreticinin nihayetinde yollara çıkacak otomobillere uygun teknolojileri tasarlamasına, test etmesine ve geliştirmesine olanak tanıyor.

KÜRESEL ISINMAYA KARŞI MÜCADELE

Formula E’den edinilen uzmanlık sayesinde, DS Automobiles, karbondioksit emisyonlarını düşürmenin yanı sıra müşterilerine fayda sağlayan en yeni teknik seçimleri yapabiliyor. Sürdürülebilirliği artırma çabasıyla yakından ilgilenen DS Automobiles yarış bölümü DS Performance da bu çerçevede Ekim 2022’de FIA’nın 3 yıldız akreditasyonuna aday olmuştu. Marka, Formula E’yi yarının ulaşımını hayal etmek ve küresel ısınmaya karşı mücadelede aktif bir rol oynamak için mümkün olan en iyi yol olarak görüyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, ''FIA Formula E Şampiyonası’na katılımımız, yalnızca araçlarımız için yeni elektrik teknolojileri geliştirmeyi değil, aynı zamanda kurumumuz içinde daha fazla sürdürülebilirlik için sürekli araştırmayı amaçlayan stratejik bir seçimdir. Bu nedenle, bu akreditasyonu almaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz'' ifadelerini kullandı.

STELLANTİS'İN DESTEĞİ

DS PENSKE’nin Sahibi ve Takım Sorumlusu Jay Penske ise şöyle konuştu:

''FIA 3 Yıldız Çevre Akreditasyonu elde ettiğimiz için ekibimizle gurur duyuyorum. Bizim için bir diğer önemli kilometre taşı olan bu başarı, DS Automobiles ile Stellantis’in desteğiyle yürütülen bir ekip çalışmasının sonucu. Burada durmayacağız; çevremizi ve topluluklarımızı olumlu yönde etkileyen uzun vadeli kararlar alırken iyileştirmeler yapmaya da devam edeceğiz.''