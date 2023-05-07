Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 07.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 07:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre nisan ayında enflasyon yüzde 4.86 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 105.19 oldu. TÜİK'e göre ise tüketici fiyatları nisan ayında yüzde 2.39 artarken enflasyon yıllık bazda 43.68 oldu. Veriler nisan ayıyla birlikte aylık enflasyon serisinin 52. aya çıktığını gösterdi.



MERKEZ BANKAS'NIN REZERVLERİNDE KANAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 28 Nisan haftasında 114,9 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 116,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Net rezervler ise geçen hafta 6,4 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 8,3 milyar dolar olmuştu. Geçen hafta ile birlikte TCMB'nin net rezervi 1,5 ayda 12,5 milyar dolar azaldı.

FED FAİZİ 25 BAZ PUAN ARTIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM NİSANDA BEKLENTİYİ AŞTI

Piyasaların yakından takip ettiği ABD verisi açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 180 binlik beklentiye karşın 253 bin artış kaydetti. Ülkede işsizlik yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi.

Veri sonrasında dolar endeksi 101,6'ya yükselirken, altının onsu 2 bin 34 dolardan 2 bin 24 dolara geriledi.