Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 16.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 04:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Mayıs ayında Türkiye aylık 7 milyar 933 milyon dolar açık verirken yıllık açık 60 milyar dolara yükseldi.

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Mayıs'ta 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesine geriledi. Böylece işsizlik 2014'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 22,5 oldu.

KONUT SATIŞI ÇAKILDI

Faiz artışları ve kredi sıkılaşması konut satışlarını vurdu. TÜİK’in verilerine göre satışlar sert bir düşüşle yüzde 44.4 azaldı. Yabancıya ve krediyle yapılan ipotekli satışlar da düştü.

ABD'DE ENFLASYON 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVIYESINE INDI

ABD'de Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Veriler ülkede yıllık enflasyonun 2021 Mart ayından bu yana en düşük seviyeye indiğini gösterdi.

Ülkede tüketici fiyat endeksi Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın yüzde 3,1 olacağı yönündeydi.