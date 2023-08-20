Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 20.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.08.2023 - 07:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesi sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Haziran ayının ardından bütçe dengesinin artıya geçtiğini gösterdi. 2023'ün ilk 7 ayındaki açık ise 435 milyar TL olarak kaydedildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE REKOR ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki ankete göre 8,8 puanla anket tarihinin rekor düzeltmesini gördü.

MOODY'S TÜRK BANKALARI İÇİN GÖRÜNÜMÜNÜ DURAĞANA ÇEVİRDİ

Moody's Türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirdi. Kurum, kredi notu verdiği 17 Türk bankasının her birinin not görünümünü 'durağan' olarak belirledi.

YABANCININ 9 HAFTALIK HİSSE ALIM SERİSİ SONA ERDİ

TCMB tarafından yayımlanan verilere göre yabancı yatırımcı 11 Ağustos haftasında 101 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi. Böylelikle 9 haftalık alım serisi sona ermiş oldu.

ÇİN MERKEZ BANKASI'NDAN SÜRPRİZ FAİZ İNDİRİMİ

Çin Merkez Bankası, ekonominin desteğe ihtiyacı olduğunu değerlendirerek beklenmedik bir şekilde faiz indirimine gitti.