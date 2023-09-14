Emekçiye 'çerez' parası

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 2024-2025 dönemi için karara bağlanan memur toplusözleşmesinde yüzdelik zamların yanı sıra diğer yan ödemelerdeki artışların da düşük kaldığı ortaya çıktı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00
Emekçiye 'çerez' parası
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İmzalanan sözleşmenin maddelerini inceleyen ve sonuçları “sözde kazanımlar” olarak niteleyen emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, özellikle şu noktalara dikkat çekti:

  • Fazla çalışma saat ücreti, bütçe yasalarındaki tutarın (5.40 TL) 4 katı yerine 5 katı üzerinden ödenecek. Bu yolla aylıklarda en fazla 158 TL artış olacak.  
  • Özel hizmet tazminat (ÖHT) 2 ile 15 puan arasında (97-725 TL) yükseltilecek. Bu bağlamda örneğin ÖHT 10 puan artırılmış ise memura 484 TL zam verilecek.
  • Yan ödeme puanlarında kısmi artış var. Örneğin yan ödemesi yüzde 50 artırılmış olan belediye zabıta memurunun aylığında bu nedenle sadece 82 TL (brüt) artış olacak.
  • Saati brüt 70.73 TL’den ek ders görevi üstlenmiş görevlilerin haftalık ücretli okutacakları ders sayısında 1-3 saatlik artışlar yapılacak. 

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