Emekçiye 'çerez' parası

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:33

İmzalanan sözleşmenin maddelerini inceleyen ve sonuçları “sözde kazanımlar” olarak niteleyen emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, özellikle şu noktalara dikkat çekti: