Emekçiye 'çerez' parası
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 2024-2025 dönemi için karara bağlanan memur toplusözleşmesinde yüzdelik zamların yanı sıra diğer yan ödemelerdeki artışların da düşük kaldığı ortaya çıktı.
İmzalanan sözleşmenin maddelerini inceleyen ve sonuçları “sözde kazanımlar” olarak niteleyen emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, özellikle şu noktalara dikkat çekti:
- Fazla çalışma saat ücreti, bütçe yasalarındaki tutarın (5.40 TL) 4 katı yerine 5 katı üzerinden ödenecek. Bu yolla aylıklarda en fazla 158 TL artış olacak.
- Özel hizmet tazminat (ÖHT) 2 ile 15 puan arasında (97-725 TL) yükseltilecek. Bu bağlamda örneğin ÖHT 10 puan artırılmış ise memura 484 TL zam verilecek.
- Yan ödeme puanlarında kısmi artış var. Örneğin yan ödemesi yüzde 50 artırılmış olan belediye zabıta memurunun aylığında bu nedenle sadece 82 TL (brüt) artış olacak.
- Saati brüt 70.73 TL’den ek ders görevi üstlenmiş görevlilerin haftalık ücretli okutacakları ders sayısında 1-3 saatlik artışlar yapılacak.
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