Emekliye kötü haber... Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde yeni ayrıntılar belli oldu! İkramiyeden kimler faydalanacak?
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 29 Ekim’de ikramiye ödeneceği gündemde yer alıyor. İkramiyenin miktarı hala belli değil. Fakat ikramiyeden tüm emeklilerin yararlanamayacağı iddia edildi. Peki hangi emekliler yararlanacak? işte ayrıntılar...
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 29 Ekim’de ikramiye ödeneceği iddia edilmişti.
Bu ödeme, 2018 yılından beri devam eden bayram ikramiyesi uygulamasından farklı olarak sadece Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak yapılacak.
İKRAMİYENİN TUTARI NE KADAR?
Emeklilere verilecek ikramiyenin tutarı henüz netleşmedi. Kulislerde 5 bin lira olacağı konuşulurken, emekli dernekleri 10 bin lira talep ediyor.
HalkTV'nin aktardığına göre, ikramiyeden faydalanacak olanlar ise şöyle:
- SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
- Şehit yakınları ve gaziler
- Ölüm aylığı alanlar
- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar
- Geçici köy korucuları
- Şeref aylığı alanlar
- Şampiyon sporcular
- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri
- Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri
Emekli maaşlarına zam geliyor mu?
Emeklilerin maaşlarında da düzenleme yapılması bekleniyor. Memur zammının referans alınacağı belirtilirken, taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı iddia ediliyor.
İkramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?
Emeklilere verilecek ikramiyenin bütçeye 2 milyar 750 milyon lira civarında bir yük getireceği tahmin ediliyor. İkramiye kararının ilerleyen günlerde Meclis’e gelecek torba yasa ile alınması halinde ödemelerin 16-22 Ekim tarihlerinde hesaplara yatacağı öngörülüyor.
AKP'DEN AÇIKLAMA
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu.
Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar" dedi.
Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır” ifadelerini kullandı.
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