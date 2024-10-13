Emekliyi sevindiren yeni sendika kararı

Yayınlanma: 13.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 04:00

Yargıdan emeklileri sevindiren, sendikalaşmanın önünü açan bir karar çıktı.

Bu karara konu sürece göre Emekli Meclisleri Sendikası’nın kuruluş tüzüğü 1 Aralık 2023’te Ankara Valiliği’ne verildi. Valilik, Çalışma Bakanlığı’ndan görüş istedi. Bakanlık, “anayasa ve bakanlığımızın uyguladığı mevzuat kapsamında emeklilerin sendika kurabileceğine dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir” dedi. Bu nedenle sendikanın talebi kabul edilmedi. Bunun üzerine açılan davayı ele alan Ankara 6. İdare Mahkemesi, kararında hukuk sistemimizde sendikaların kuruluşunun izin sistemine değil serbest kurulum sistemine tabi olduğu, gerek yasa hükümleri gerek yargı içtihatları doğrultusunda sendikaların kurulmasında izin şartı aranmayacağına dikkat çekti. Kararda şöyle dendi: “Valiliğin bu süreçte, ilgili bilgi ve belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderdikten sonra kuruluş koşullarının gerçekleştirilmediğinin anlaşılması halinde bakanlık veya valilik tarafından sendikanın faaliyetinin durdurulması için bir ay içinde iş mahkemesine başvuruda bulunulması gerekirken anılan prosedür işletilmeden doğrudan başvurunun reddi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Kuruluşunun reddedilmesi işlemini iptal eden karar oybirliğiyle alındı.