Esnaf: ‘Vatandaş 5 lira ucuz alayım diye halde 3 tur atıyor’

22 Kasım 2022 Salı, 12:54

Kış mevsimiyle beraber tezgahlarda sebze ve meyvenin fiyatları dur durak bilmiyor.

Yurttaşın daha ucuz diyerek gittiği Ulus Hali’nde domates 15-20 TL, salatalık 18 TL, karnabahar 20 TL, marul 8 TL, havuç 10 TL, elma 15 TL, patates 10 TL, sivri biber 20 TL’den satılıyor.

Ucuza alışveriş yapabilmek için hale geldiğini söyleyen Ahmet Işık, “Et yerine kelle alalım diyoruz, kelle bile 50 lira olmuş. Eskiden sakatat ucuz olurdu şimdi sakatat da pahalı. Peynir 150 lira. Ben şaşırdım bir ekmek aldım gidiyorum” dedi.

Her gün fiyatların değiştiğini ifade eden bir başka yurttaş, “Ben memur emeklisiyim. Beyaz peynir en kötüsü 70-80 lira. Her gün fiyatlar market ve halde değişiyor. Çekilmez hayat. Hünnap aldım. 10 liraya düşmüş. Ezine peyniri 100 küsur liralarda. Son 2 yıla kadar gayet iyiydi yani. Vallahi ekonomiyi bilmiyorum Avrupa’da dünyada da artıyor ama bizim gibi fahiş artmıyor” diye dert yandı.

“3 ÖĞÜN YİYORDUK, 2 ÖĞÜNE DÜŞÜRDÜK”

Bir başka vatandaş da "Önceden yetiyordu şimdi mümkün değil, yetmiyor. 3 öğün yiyorduk, 2 öğüne düşürdük. Et alamıyoruz” dedi.

“KIZ OKUYOR, AK PARTİ İŞ VERMİYOR”

Ekmeğin içerisine bir şey koyamadığı için yavan ekmeği yemek zorunda kaldığını belirten bir başka vatandaş da “Param olsaydı içine et koyardım. Emekli maaşı ne? 4 bin 600 TL. Ne yapalım, hanım işe gidiyor. Yoksa geçim yok. Kız okuyor, AK Parti iş vermiyor” diye konuştu.

“FİYATLAR GÜNLÜK DEĞİŞİYOR”

Bir diğer emekli vatandaş, fiyatların günlük değiştiğini ifade ederek, “Balıklar bir gün 50 oluyor bir gün 35 TL oluyor, değişiyor alamıyoruz. Ben emekliyim 4 bin TL ile geçiniyorum” diye dert yandı.

Eskiden Ulus Hali’nin kalabalık olduğunu söyleyen bir balıkçı esnafı ise şöyle konuştu:

“Eskiden Ulus Hali dediğin zaman insanlar kum gibi kaynardı. Kimse bir şeyin hesabını yapmazdı. Şimdi bir vatandaşımız geliyor, ‘5 lira ucuz alayım’ diye bu halin içerisinde iki üç kere tur atıyor. Biz burada perakende mal sattığımız halde pazarlık yapıyor. Eskiden ben burada çalıştığım bir yevmiyeyle 8 kilo alabalık alırken şimdi 3 kilo alabiliyorum. Asgari ücreti yükseltiyorlar ama daha asgari ücret yükselmeden her şeye yüzde 100 zam geldi. Bir ay önce burada beyaz peynirin kilosu 55 lirayken şimdi 75 lira. Özal döneminden sonra serbest piyasa ekonomisine geçildi. Herkes tuttuğu malı istediği fiyata satıyor. Bugün balık Ankara’ya az geldi diye hamsinin kilosu 70 liraya çıkar. Ertesi gün çok geldi diye 30 liraya düşer.”