Euler Hermes, salgın sonrasına ‘Orta Gelir Tuzağı’ raporuyla dikkat çekti

14 Aralık 2021 Salı, 04:00

Euler Hermes, Covid-19 sonrası ülkeler arası gelir eşitsizliğine ilişkin yeni “Orta Gelir Tuzağı” başlıklı raporunu yayımladı.

Rapora göre, orta ve uzun vadede, salgının olumsuz etkilerinin gelişmekte olan ülkeleri daha çok etkilemesi bekleniyor. Bu kapsamda krize yönelik sağlanan mali teşviklerin etkisiyle sınıf atlamada Türkiye ve Rusya diğer ülkelerden pozitif ayrışıyor. Ancak ekonomistler, her iki ülkenin de uzun vadeli görünümünün aşağı yönlü risk içerdiğini vurgulayarak bu olasılığa ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini belirtiyor.

Raporu değelendiren Euler Hermes Türkiye Üst Yöneticisi Ahmet Ali Bugay, şu noktaya dikkat çekti:

DAYANIKLILIĞA KATKI

“Başarılı bir şekilde yüksek gelir düzeyine geçiş yapan birçok ülke güçlü bir alacak sigortası piyasasına sahip ve bu bir tesadüf değil: Bu sigorta, krizlerle baş ederken hayati olan esneklik kapasitesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor ve böylece görece yoksul olan ülkelerin de orta gelir tuzağından kaçınmasını kolaylaştırıyor. Birçok araştırma, alacak sigortasının daha yaygın olmasının hızlı iyileşme ve uzun vadeli olumsuz etkileri sınırlamada önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda gelişmiş sigorta piyasaları, farklı kanallar aracılığıyla toplumsal dayanıklılığa önemli ölçüde katkıda bulunuyor ve böylece daha yoksul ülkelerin orta gelir tuzağından kurtulmasını kolaylaştırıyor.”

Türkiye Sigorta Birliği’nin ilk 10 aylık verilerine göre geçen yılın aynı ayına kıyasla alacak (kredi) sigortası prim üretimi yüzde 26.9 artışla 293.4 milyon lira, devlet destekli alacak sigortası prim üretimi ise yüzde 26.5 artışla 28.4 milyon liraya ulaştı. Hayatdışı pazarındaki payları ise toplamda yüzde 0.5 düzeyinde.

"SERMAYE ŞARTI" YÜZDE 46 ARTIRILDI

SEDDK, “Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge”sini geçen hafta güncelledi ve uygulamaya soktu. Buna göre sigorta şirketlerinin kuruluşunda aranan minimum sermaye tutarları yüzde 46.3 artırıldı. Buna göre hayatdışı grubu için “toplam sermaye gereksinimi” 147 milyon liradan 175 milyon 562 bin lira, hayat grubu için 120 milyon liradan 215 milyon 67 bin lira ve reasürans grubu için 85 milyon liradan 124 milyon 358 bin liraya yükseltildi.

"MÜŞTERİLERİMİZE DEĞER KATMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

MetLife, Türkiye’de faaliyete başladığı günden bu yana DenizBank ile sürdürdüğü münhasır acentelik sözleşmesinin, iki kurum arasında varılan mutabakatla uzatıldığını açıkladı.

Düzenlenen törende bilgi veren isimlerden MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, müşterilerilerine ortak değer katma amacıyla yola çıktıklarını hatırlatırken DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş “2011’den bu yana uyum içinde ilerleyen birlikteliğimizde, birbirimizi her anlamda tamamladık ve sektörde de örnek gösterildik” dedi.

"AVANTAJLI UYGULAMALAR YÜKSEK NOT GETİRDİ"

Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Hasan Bayata, iş ortaklarına dönük avantajlı uygulamalarıyla acente memnuniyetini artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Bayata’nın verdiği bilgiye göre Sompo Sigorta, 2021 yılını kapsayan acente memnuniyet anketinde 5 üzerinden 4.19 puan alarak acentelerin çalışmaktan en memnun olduğu şirketler arasında öne çıktı. Hasan Bayata, “2 bin 520 acentemiz ile güçlü bir işbirliği içinde yolumuza devam ediyoruz. Amacımız iş ortaklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak” dedi.

GENÇLER ‘DEPREM’İ İFM PROJESİNDE DENEYECEK

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın altıncısı için başvurular başladı. Üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü öğrencilerinde deprem ve depreme dayanıklı bina bilincini artırma hedefiyle hayata geçirilen yarışmanın başvuruları 7 Ocak’a kadar alınacak.

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, bu yıl İstanbul Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) bir iş merkezi binası projesi tasarlamasının beklendiğini belirtti. Turgut, “Depremin risklerini yönetmenin en öncelikli yollarından birisi güvenli binalar. Bu yarışmayla gençlerde farkındalık yaratmayı ve mesleki gelişimlerine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Neova Katılım Sigorta, kasko poliçesi alanların Otovınn servislerinde geçerli ayda bir kez iç-dış araç yıkama, yılda iki kez mevsimsel lastik değişimi gibi hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceği açıkladı.

- Can Sigorta İcra Kurulu Başkanı Meral Sürücü Toraman, TL’deki değer kaybına atıfla bina, eşya, makine gibi kıymetlerin hasar durumunda eksik sigortaya uğramaması için bedellerinin güncellenmesini önerdi.

- Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in, Wellbeing uygulamaları ile Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin PERYÖN Ödülleri’nde “Yaşam Kalitesini Destekleyen Uygulamalar” kategorisinde finalist olduğu açıklandı.

- Aon Türkiye’nin Trete Bölümü Genel Müdür Yardımcılığı görevine Emir Ergüner getirildi. 2004’te Essex Üniversitesi’nden Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Ergüner, kariyerine 2006’da Milli Reasürans’ta başladı.

- Quick Sigorta’nın Londra merkezli Digital Impact Awards’ta “Best Community Development” ve “Best Use of Digital from the Financial Services Sector” kategorilerinde ödüle layık görüldüğü duyuruldu.

KISA... KISA...



- Fitch, Türkiye’nin ülke kredi notu görünümünü “negatif”e indirmesinin ardından Türkiye Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının da görünümünü indirdi.

- Uluslararası bankalardan UBS, bundan sonra TL ile ilgili rapor yayımlamayacağını ve yatırımcıların da son tavsiye raporunu dikkate almamasını istedi.

- S&P EMEA Ülke Notları Direktörü Maxim Rybnikov, “Türkiye’de önümüzdeki dönemde işler ısınacak. Volatil bir para birimi ve para politikasının belirsiz olduğu bir ortam, bankacılık sektörü için risk oluşturuyor” dedi.

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2022 yılı için yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının yarısının uygulanmasını istedi.