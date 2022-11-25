Euro dolar paritesinde sınırlı düşüş: Euro ne kadar oldu? (25 Kasım 2022)

25 Kasım 2022 Cuma, 09:38

Euro bölgesinde resesyonun ABD’den daha önce, bu yıl içerisinde başlamasının ve doğalgaz krizinin enerji fiyatlarında oynaklığı artırması nedeniyle daha ağır yaşanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, hane halklarının olası bir şoka hazırlandığı ve harcamalarını kıstığı kaydedildi.



EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?

Güne 1,0413 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:29 itibarıyla yüzde 0,02 azalışla 1,0411'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0382, en yüksek 1,0449 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0412 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 03.11.2022 tarihinde 0,9730 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise 1,0481 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO/TL NE KADAR?

Serbest piyasada 19.3840 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.3860 lira olarak belirlendi.



