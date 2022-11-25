Euro dolar paritesinde sınırlı düşüş: Euro ne kadar oldu? (25 Kasım 2022)
ABD enflasyonunun gerilemesiyle yükselişe geçen Euro/dolar paritesi temmuz ayı seviyesine döndü. Parite yüzde 3 işle sınırlı düşüşe geçti.
Euro bölgesinde resesyonun ABD’den daha önce, bu yıl içerisinde başlamasının ve doğalgaz krizinin enerji fiyatlarında oynaklığı artırması nedeniyle daha ağır yaşanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, hane halklarının olası bir şoka hazırlandığı ve harcamalarını kıstığı kaydedildi.
EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?
Güne 1,0413 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:29 itibarıyla yüzde 0,02 azalışla 1,0411'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0382, en yüksek 1,0449 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0412 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 03.11.2022 tarihinde 0,9730 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise 1,0481 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
EURO/TL NE KADAR?
Serbest piyasada 19.3840 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.3860 lira olarak belirlendi.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!
- Merkez faiz kararını açıkladı
- İşte sıfır otomobillerin yeni fiyatları...
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması
- Eşinden ilginç 'fantezi' açıklaması
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- Kılıçdaroğlu'ndan 'ÖTV' tepkisi
- İstiklal Caddesi için yeni karar