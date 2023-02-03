Euro ve dolar ne kadar oldu? (3 Şubat 2023)

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:55

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 09:55

Reuters anketi bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE'nin ocakta aylık yüzde 3.8 artacağını, yıllık yüzde 53.5'e gerileyeceğini gösteriyor.

Ekonomistler, aylık enflasyondaki sert yükselişin sebebinin yılbaşında ulaşım, sigara, otomobil, ilaç, ekmek gibi birçok ürüne ve hizmete gelen zamlar olduğu görüşünde.

TÜFE, 2021 yılının sonundaki kur krizinin ardından Ekim ayında 24 yılın zirvesi olan 85.51yüzde seviyesine yükseldikten snora Kasım ayında yıllık bazda Mayıs 2021'den beri ilk kez bir önceki aya göre düşüş göstermişti.

Aralık'ta baz etkisiyle yüzde 64.27 seviyesine sert gerileyen yıllık enflasyonun bu düşüşünün ocak ayında da yüzde 50'ye doğru devam etmesi bekleniyor.

Ekonomistler ve ekonomi yönetimi mayıs ayında planlanan seçimlerde enflasyonu yüzde 40 civarında tahmin ederken yıl sonu tahminleri ise seçim sonucuna göre oldukça değişken.

İktidar düşük faiz, cari fazla odaklı alışılagelmişin dışındaki ekonomi politikaları uygularken muhalefet tüm ekonomi politikalarını tersine çevirmeyi hedefliyor. Bu nedenle 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişim getirecek bir sonucun gerçekleşip gerçeklemeyeceği izleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta başında faizlerin daha da inebileceğini söylerken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün Bloomberg'de yer alan söyleşide seçimlerden sonra da faizlerin düşük kalmaya devam edeceğini söyledi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor. TL geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere dolar karşısında yüzde 29.6 değer yitirdi. Dolar/TL bu sabah 08.54'te 18.8120/18.8140 seviyesinde.

TCMB son iki haftada bankaların, kurumların yurtdışında tuttuğu dövizleri Türkiye'ye getirmeleri halinde ek destekler getirdi. Düzenlemeler döviz talebinin artmasına engel olarak mevcut stabil döviz politikasını desteklemek için kullanılıyor.

TL mevduat faizleri kampanyalarla yüzde 30'u aşarken bu hafta da sektör genelinde mevduat faizleri yükselmeye devam etti. Dövizden dönen kur korumalı mevduat faizinde yüzde 12'den yaşanacak artışın ne kadar olacağı ayrıca piyasada takip ediliyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20.4940 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20.4960 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 20.6120 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?

Güne 1,0914 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:46 itibarıyla yüzde 0,14 azalışla 1,0898'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0885, en yüksek 1,1033 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0914 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 06.01.2023 tarihinde 1,0483 ile son bir ayın en düşük, 02.02.2023 tarihinde ise 1,1033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



DIŞ POLİTİKA

ABD Kongresi'nden bir grup senatör Kongre'nin Ankara İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylayana kadar 20 milyar dolar büyüklüğündeki F-16 satışını destekleyemeyeceğini söyledi. Kongre ilk kez Türkiye'ye F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri arasında doğrudan bir bağlantı kurmuş oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Beklentilerin altında ABD bilançoları sonrası ise küresel piyaslarda ABD istihdam verileri izlenecek. Piyasaların dün faiz kararlarını açıklayan Avrupa ve İngiltere merkez bankaları yetkililerinden gevşek politika yanlısı işaretler almasıyla euro ve sterlin dolar karşısında değer kaybetti. (