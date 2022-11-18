Euro/dolar paritesi kritik eşiğin üzerinde : Euro ne kadar oldu? (18 Kasım 2022)
ABD enflasyonunun gerilemesiyle yükselişe geçen Euro/dolar paritesi temmuz ayı seviyesine döndü. Fakat parite güne azalışla başlayarak 1'in üzerinde işlem görüyor.
Geçtiğimiz hafta beklentilerin oldukça altında gelen ABD enflasyon verileri sonrası dolar endeksinde yaşanan düşüş ile Euro yükselişe geçti.
Euro/dolar paritesi geçtiğimiz günlerde 1,04’e yükselerek temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.
Paritede yıl içinde en düşük seviye 0,95 ile eylül ayında görülmüştü.
EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?
Güne 1,0368 ile başlayan Euro/Dolar, saat 09:30 itibarıyla %0,00 azalışla 1,0368'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0305, en yüksek 1,0406 seviyelerini gören Euro/Dolar, günü 1,0369 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar, 21.10.2022 tarihinde 0,9705 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise 1,0481 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
EURO/TL NE KADAR?
Serbest piyasada 19,3060 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.3080 lira olarak belirlendi.
Euro/TL'de Aralık 2021'de 20.75 ile rekor kırılmıştı.
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