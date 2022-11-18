Euro/dolar paritesi kritik eşiğin üzerinde : Euro ne kadar oldu? (18 Kasım 2022)

18 Kasım 2022 Cuma, 09:38

Geçtiğimiz hafta beklentilerin oldukça altında gelen ABD enflasyon verileri sonrası dolar endeksinde yaşanan düşüş ile Euro yükselişe geçti.

Euro/dolar paritesi geçtiğimiz günlerde 1,04’e yükselerek temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Paritede yıl içinde en düşük seviye 0,95 ile eylül ayında görülmüştü.

EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?

Güne 1,0368 ile başlayan Euro/Dolar, saat 09:30 itibarıyla %0,00 azalışla 1,0368'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0305, en yüksek 1,0406 seviyelerini gören Euro/Dolar, günü 1,0369 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar, 21.10.2022 tarihinde 0,9705 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise 1,0481 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



EURO/TL NE KADAR?

Serbest piyasada 19,3060 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.3080 lira olarak belirlendi.

Euro/TL'de Aralık 2021'de 20.75 ile rekor kırılmıştı.



