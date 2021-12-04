Evren Devrim Zelyut, doların göreceği tarihi zirveyi açıkladı
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybına ilişkin YouTube kanalından değerlendirmede bulundu. Zelyut, doların 16.99 lira olacağını açıkladı.
Ekonomist Evren Devrim Zelyut kendi Youtube kanalında dolar ile ilgili tarih verdi.
Zelyut, "Dolar kurunu 13 lira aldığımız zaman üretici fiyatlarında ben enflasyonun yüzde 60'ın üzerine çıkacağını öngörüyorum, tüketici fiyatlarında ise önümüzdeki yılda yüzde 30'un üzerine çıkacağını hesaplıyorum, resmi rakamlarla" dedi.
"TÜRKİYE İÇİN KAÇINILMAZ BİR SEVİYE"
"Yüzde 30 TÜFE rakamını baz aldığınızda 13 çarpı 0.30, 3,9 diyorum. 13+3,09. 16.99 kuruşluk bir dolar TL seviyesinin Türkiye için kaçınılmaz bir seviye olduğunu düşünüyorum" diyen Zelyut, "İleri tarihlerde kur hesaplamasında bir yıllık enflasyon hesabı yapıldığı için bu hedefe 12 ay içinde ulaşılacaktır" dedi.
Zelyut ayrıca ani bir faiz artırımıyla doların 9.50-10.00 TL sevilerine gerilebileceğini de ifade etti.
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