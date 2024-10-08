Eylül ayı il bazlı ihracatta İstanbul zirvede: Kocaeli ve İzmir takipte...

Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:51

Güncelleme: 08.10.2024 - 10:51

Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin illere göre ihracat verilerini açıkladı.

İSTANBUL ZİRVEDE

İstanbul, 4 milyar 746 milyon dolarla eylülde en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Ancak, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6’lık bir azalmayı işaret ediyor. İstanbul’u, 2 milyar 906 milyon dolarlık ihracatıyla Kocaeli takip ederken, bu şehirde ihracat yüzde 12,8 artış gösterdi. İzmir ise 1 milyar 627 milyon dolarla, yüzde 25,5’lik bir azalma kaydetti.

İstanbul’un ihracatında öne çıkan kalemler arasında kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ilk sırayı alıyor; bu faslın ihracatı 788 milyon 970 bin dolara ulaştı. Örme giyim eşyası ve aksesuarları, 541 milyon 229 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, kazanlar ve makineler 473 milyon 303 bin dolarla üçüncü oldu.

Kocaeli’de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 129 milyon 51 bin dolarla en çok dış satım gerçekleştirilen sektör olurken, mineral yakıtlar ve yağlar ile elektrikli makine ve cihazlar da öne çıkan diğer kalemler oldu.

İzmir’in ihracatında demir çelik, 207 milyon 737 bin dolarla birinci sıraya yerleşti. Bunu, mineral yakıtlar ve yağlar ile kazanlar ve makineler takip etti.

ALMANYA BİRİNCİ SIRADA

İstanbul’un ihracatında, Almanya 314 milyon 159 bin dolarla ilk sırada yer alırken, ABD 309 milyon 154 bin dolar ve İngiltere 267 milyon 588 bin dolar ile onu izliyor. Kocaeli, en fazla ihracatı 395 milyon 704 dolarla İngiltere’ye yaparken, Almanya ve Slovenya da diğer önemli pazarlardı. İzmir’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya 180 milyon 77 bin dolar, ABD 117 milyon 687 bin dolar ve İspanya 88 milyon 387 bin dolarla öne çıkıyor.

Ocak-eylül döneminde, 27 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmişken, 55 il ihracatını artırmayı başardı.