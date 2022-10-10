Facebook ve Whatsap savunma verecek

Facebook ve Whatsap, rekabet kurumunun başlattığı soruşturma kapsamında yarın savunma verecek.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 10:25
Facebook ve Whatsap savunma verecek
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Facebook ve Whatsap, 4054 sayılı rekabeti koruma kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında yarın sözlü savunma verecek. Saat 10.30'da başlayacak savunmayı takip etmek isteyenler online olarak katılım sağlayabilecek. Katılım Rekabet Kurumu'nun web sitesinden sağlanabilecek. 


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