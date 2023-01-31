Fatih Portakal'dan faiz isyanı: Hani yüzde 9'du?
Bankaların Türk Lirası mevduatlarına verdikleri faizleri yükseltmeye başlamasının ardından Gazeteci Fatih Portakal Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 9’da sabit bıraktığını hatırlatarak “Piyasayı baskıyla bir yere kadar tutarsın, sonrasında seni silkeler atar” dedi.
Merkez Bankası’nın gösterge faizini düşürmesine rağmen mevduat faizindeki yükseliş sürüyor. Akbank, dün itibariyle Hoş Geldin faizini yüzde 30’a yükseltti. Diğer bankaların da rekabet amacıyla bugün itibariyle bir aylık mevduata verdikleri faiz oranını yüzde 30’a çekmesi bekleniyor.
“KÖTÜNÜN KÖTÜSÜ DAHA YAŞANMADI”
Gazeteci Fatih Portakal da sosyal medya hesabından Merkez Bankası’nın geçtiğimiz günlerde politika faizini yüzde 9’da sabit bıraktığını açıklamasını hatırlatarak “Mevduat faizleri aldı başını gidiyor. Yüzde 30 görüldü. Siz istediğiniz kadar faiz %9 deyin. Piyasayı baskıyla bir yere kadar tutarsın, sonrasında seni silkeler atar. Kötünün kötüsü daha yaşanmadı.” ifadelerini kullandı.
Mevduat faizleri aldı başını gidiyor. Yuzde 30 görüldü. Siz istediğiniz kadar faiz %9 deyin. Piyasayı baskıyla bir yere kadar tutarsın, sonrasında seni silkeler atar. Kötünün kötüsü daha yaşanmadı.— fatih portakal (@fatihportakal) January 31, 2023
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