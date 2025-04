Fiyatları uçuşa geçti: Yurttaş etin tadını unuttu!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 13:46

Güncelleme: 01.04.2025 - 13:46

Gıda enflasyonu ve yüksek et fiyatları, Türkiye’de alım gücünü ciddi şekilde eritirken, son yıllarda bu sorunun etkileri giderek daha belirgin hale geldi. Özellikle son beş yılda et fiyatlarındaki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Nefes Gazetesi’nden Büşra Genel’in haberine göre, 2020 yılından itibaren et fiyatları yüzde 1.230 oranında artış gösterdi. 2020 yılında dana karkas etin kilosu ortalama 32,35 TL iken, 2025 yılında bu fiyat 432 TL'ye yükseldi.

2023 yılına ait verilerde Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Türkiye’yi, "İki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye gücü yetmeyenler" kategorisinde yüzde 39,1 ile Avrupa’da ilk sırada yer aldığını açıkladı. Romanya ve Bulgaristan, sırasıyla yüzde 23,2 ve yüzde 19,9 ile Türkiye’yi takip etti.

EMEKLİ ET ALAMIYOR

Son beş yılda et fiyatlarındaki dramatik artış, düşük gelirli kesimler için büyük bir zorluk yaratıyor. Emekli ve asgari ücretliler, et fiyatlarındaki bu artış nedeniyle günlük et tüketimini karşılamakta zorlanıyor.

Et ve Süt Kurumu’nun 2023 yılı Sektör Raporu’na göre, dünyada kişi başına kırmızı et tüketim miktarı en yüksek olan ülke Uruguay olup, kişi başına 44,4 kilo kırmızı et tüketimi gerçekleşiyor. Türkiye’de ise 2022 yılında kişi başına kırmızı et tüketimi 18,44 kilo olarak kaydedildi.

RAMAZAN’DA FİYATLAR YÜKSELDİ

Ramazan ayında et fiyatları sabitlenmesi beklenirken, girdi maliyetlerindeki artış bu durumu engelledi. Son günlerde et fiyatları yeniden yükselerek, emekli ve dar gelirli vatandaşlar için ulaşılmaz hale geldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin raporuna göre, şubat ayında 644,37 TL'den satılan dana eti, mart sonunda 692,12 TL’ye yükseldi.

DÜNYADA ORTALAMA ET FİYATLARI

Siyasal iktisatçı İnan Mutlu, X platformunda yaptığı paylaşımlarda et fiyatlarının dünya ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu gösteren grafikler sundu. Dünya genelinde bir kilogram etin ortalama fiyatı 6,62 dolar iken, Türkiye’de et fiyatı 17,81 dolar ile üç katından daha fazla.