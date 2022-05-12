FT'den Merkez Bankası hakkında kritik iddia: 'Bankalara ‘döviz satışlarını sınırlandırın baskısı'

12 Mayıs 2022 Perşembe, 10:43

İngiliz Financial Times gazetesi, Türk bankalarının döviz işlemlerini sınırlandırma baskısıyla karşı karşıya olduğunu, 1 milyon dolarlık alımlar için bile inceleme ve onay süreci olduğunu yazdı.

Sözcü'nün aktardığına göre, “TL değer kaybederken Türkiye bankalar üzerindeki baskıyı artırdı” başlıklı haberde, bankaların Ankara'dan telefonla arandığı ve şirketlere döviz satışlarını sınırlamalarının istendiği aktarıldı.

'ÖZELLİKLE 5 MİLYON DOLAR ÜSTÜ ALIM TALEPLERİ...'

FT'ye konuşan bankacılar, Merkez Bankası'nın (TCMB) artan müdahaleleriyle karşı karşıya olduklarını, yetkililerin 1 milyon dolarlık kurumsal döviz işlemlerini bile incelediklerini ve arayıp “alıcı kim” diye sorduklarını, bazı örneklerde müşterilerin döviz alım taleplerini reddettiklerini, özellikle 5 milyon dolar üstü alım taleplerinin reddedildiğini anlattı.

Söz konusu müdahalenin, son 12 ayda dolar karşısında yüzde 45 değer kaybeden TL'yi istikrara kavuşturmak için uyguladıkları son alışılmadık taktik olduğunu ve Türkiye'de finans sektörünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi baskısı altında bulunduğu belirtilen haberde, bankacıların “Büyük döviz alımları için TCMB'den önceden onay alma taleplerine uymaktan başka seçeneklerinin olmadığını söylediği” aktarıldı.

"ŞİRKETLER ENDİŞELİ"

Türk şirketleri ve bankaları üzerindeki döviz işlemlerini sınırlamaları yönündeki son baskı dalgasının ülkenin döviz piyasalarındaki likiditenin sınırlı olduğu, yani nispeten küçük dolar veya Euro alımlarının çok büyük bir etkiye sahip olabileceği bir zamanda geldiğine işaret edilen haberde, “Türk makamları son yıllarda bankaların ve şirketlerin işleyişine defalarca müdahale ederken, başka bir bankacı müdahalenin ‘yoğunlaştığını' ve ‘daha yakından incelemeye alındıklarını' söyledi” ifadeleri yer aldı.

Türk bankacılık sektörüyle yakın bağlantıları olan bir kişi, durumun iş dünyasında endişe yarattığını söylerken, “Bu durum, şirketler arasında, ihtiyaç duydukları kadar döviz alamayacakları konusunda endişelere yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

"ÇÖZÜM OLMADIĞINI BİLİYORLAR"

Şirketlerin yurt dışından satın aldıkları ham maddelerin ödemeleri ya da dış borç çevrimi gibi bir dizi nedenle dolar ya da euroya ihtiyaç duyduğu hatırlatılan haberde, “Ancak Türk makamları, bazı firmaların liraya karşı spekülasyon yaptığına dair endişelerini dile getiriyor” denildi.

Bir bankacı, yetkililerin taleplerinde “saygılı” olduğunu belirterek, “Merkez bankasındaki adamlar bunun kalıcı bir çözüm olmayacağını biliyorlar” dedi.

Merkez bankası yorum yapmaktan kaçındı.

Haberde ayrıca, dört aylık göreli istikrarın ardından TL'nin son bir haftada yüzde 4'e yakın değer kaybettiği, 15 TL'lik sembolik eşiğin hafta başında aşıldığı belirtildi.