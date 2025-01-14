Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

10 gün sonra gerçekleşecek TCMB toplantısı merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2024 yılının son toplantısında aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi sonrasında mevduat faizlerinde 3 puana varan düşüş yaşandı.

Peki, 2 milyon TL’nin bir aylık faiz getirisi ne kadar?

İşte banka banka 2 milyon TL'nin bir aylık faiz getirisi: