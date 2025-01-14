Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

Merkez Bankası'nın 2024 yılının son toplantısında aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi sonrasında mevduat faizlerinde 3 puana varan düşüş yaşandı. Peki 2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2025 Salı, 22:44
Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

10 gün sonra gerçekleşecek TCMB toplantısı merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2024 yılının son toplantısında aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi sonrasında mevduat faizlerinde 3 puana varan düşüş yaşandı.

Peki, 2 milyon TL’nin bir aylık faiz getirisi ne kadar? 

İşte banka banka 2 milyon TL'nin bir aylık faiz getirisi:

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: yüzde 41

Vade Sonu Tutar 2.064.701 TL

Net Kazanç 64.701 TL

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

DENİZBANK

Faiz Oranı: yüzde 47

Vade Sonu Tutar 2.074.170 TL

Net Kazanç 74.170 TL

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

FİBABANKA

Faiz Oranı: yüzde 49,5

Vade Sonu Tutar 2.078.115 TL

Net Kazanç 78.115 TL

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

ENPARA

Faiz Oranı: yüzde 45

Vade Sonu Tutar 2.071.014 TL

Net Kazanç 71.014 TL

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: yüzde 35,51

Vade Sonu Tutar 2.056.038 TL

Net Kazanç 56.038 TL

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

ZİRAAT BANKASI 

Faiz Oranı: yüzde 42

Vade Sonu Tutar 2.066.279 TL

Net Kazanç 66.279 TL

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

AKBANK

Faiz Oranı: yüzde 46,5

Vade Sonu Tutar 2.073.381 TL

Net Kazanç 73.381 TL

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: yüzde 44,5

Vade Sonu Tutar 2.070.225 TL

Net Kazanç 70.225 TL

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: yüzde 42,5

Vade Sonu Tutar 2.067.068 TL

Net Kazanç 67.068 TL

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: yüzde 40,25

Vade Sonu Tutar 2.063.518 TL

Net Kazanç 63.518 TL

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: yüzde 52

Vade Sonu Tutar 2.082.060 TL

Net Kazanç 82.060 TL

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

ON PLUS

Faiz Oranı: yüzde 47

Vade Sonu Tutar 2.074.170 TL

Net Kazanç 74.170 TL

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

TEB

Faiz Oranı: yüzde 51

Vade Sonu Tutar 2.080.482 TL

Net Kazanç 80.482 TL

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

HALKBANK

Faiz Oranı: yüzde 40

Vade Sonu Tutar 2.063.123 TL

Net Kazanç 63.123 TL

Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi

ODEA

Faiz Oranı: yüzde 51

Vade Sonu Tutar 2.080.482 TL

Net Kazanç 80.482 TL

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