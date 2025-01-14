Bankaların faiz oranları değişti: İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi
Merkez Bankası'nın 2024 yılının son toplantısında aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi sonrasında mevduat faizlerinde 3 puana varan düşüş yaşandı. Peki 2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
10 gün sonra gerçekleşecek TCMB toplantısı merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2024 yılının son toplantısında aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi sonrasında mevduat faizlerinde 3 puana varan düşüş yaşandı.
Peki, 2 milyon TL’nin bir aylık faiz getirisi ne kadar?
İşte banka banka 2 milyon TL'nin bir aylık faiz getirisi:
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: yüzde 41
Vade Sonu Tutar 2.064.701 TL
Net Kazanç 64.701 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: yüzde 47
Vade Sonu Tutar 2.074.170 TL
Net Kazanç 74.170 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: yüzde 49,5
Vade Sonu Tutar 2.078.115 TL
Net Kazanç 78.115 TL
ENPARA
Faiz Oranı: yüzde 45
Vade Sonu Tutar 2.071.014 TL
Net Kazanç 71.014 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: yüzde 35,51
Vade Sonu Tutar 2.056.038 TL
Net Kazanç 56.038 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: yüzde 42
Vade Sonu Tutar 2.066.279 TL
Net Kazanç 66.279 TL
AKBANK
Faiz Oranı: yüzde 46,5
Vade Sonu Tutar 2.073.381 TL
Net Kazanç 73.381 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: yüzde 44,5
Vade Sonu Tutar 2.070.225 TL
Net Kazanç 70.225 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: yüzde 42,5
Vade Sonu Tutar 2.067.068 TL
Net Kazanç 67.068 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: yüzde 40,25
Vade Sonu Tutar 2.063.518 TL
Net Kazanç 63.518 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: yüzde 52
Vade Sonu Tutar 2.082.060 TL
Net Kazanç 82.060 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: yüzde 47
Vade Sonu Tutar 2.074.170 TL
Net Kazanç 74.170 TL
TEB
Faiz Oranı: yüzde 51
Vade Sonu Tutar 2.080.482 TL
Net Kazanç 80.482 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: yüzde 40
Vade Sonu Tutar 2.063.123 TL
Net Kazanç 63.123 TL
ODEA
Faiz Oranı: yüzde 51
Vade Sonu Tutar 2.080.482 TL
Net Kazanç 80.482 TL
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