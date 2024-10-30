Kira sözleşmelerinde yeni sistem: e-Devlet'ten yapılabilecek!

ZAMAN KAYBININ ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Bu yeni sistemle birlikte belge ibrazı kolaylaşacak ve zaman kaybı en aza indirgenecek. Kira sözleşmelerinin sistem üzerinden takip edilebilir olması gayrimenkul sektöründeki verilerin daha şeffaf bir şekilde izlenmesini sağlayacak.