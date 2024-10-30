Kira sözleşmelerinde yeni sistem: e-Devlet'ten yapılabilecek!

Kira sözleşmelerinde yeni sistem: e-Devlet'ten yapılabilecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sözleşmelerinin e-Devlet aracılığıyla yapılmasını sağlayan yeni bir uygulamayı devreye alıyor. 'Kira sözleşmesi işlemleri' adı altında sunulacak bu hizmetin işleyişi nasıl olacak?

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2024 Çarşamba, 13:47
Kira sözleşmelerinde yeni sistem: e-Devlet'ten yapılabilecek!

Yeni uygulama iki aşamalı bir süreçle gerçekleştirilecek. İlk aşamada taşınmaz sahibi gerçek kişiler e-Devlet üzerinden kira sözleşmesini hazırlayacak ardından kiracı bu sözleşmeyi onaylayacak.

Kira sözleşmelerinde yeni sistem: e-Devlet'ten yapılabilecek!

İkinci aşama ise yıl sonuna kadar hayata geçecek. Bu aşamada emlak danışmanları ve yetkili kişiler kira sözleşmesi hazırlama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kira sözleşmelerinde yeni sistem: e-Devlet'ten yapılabilecek!

ZAMAN KAYBININ ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Bu yeni sistemle birlikte belge ibrazı kolaylaşacak ve zaman kaybı en aza indirgenecek. Kira sözleşmelerinin sistem üzerinden takip edilebilir olması gayrimenkul sektöründeki verilerin daha şeffaf bir şekilde izlenmesini sağlayacak.

Kira sözleşmelerinde yeni sistem: e-Devlet'ten yapılabilecek!

Ayrıca kira gelir vergisi beyannamesi vermekten kaçınanların tespiti de daha kolay hale gelecek.

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