Kira sözleşmelerinde yeni sistem: e-Devlet'ten yapılabilecek!
Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sözleşmelerinin e-Devlet aracılığıyla yapılmasını sağlayan yeni bir uygulamayı devreye alıyor. 'Kira sözleşmesi işlemleri' adı altında sunulacak bu hizmetin işleyişi nasıl olacak?
Yeni uygulama iki aşamalı bir süreçle gerçekleştirilecek. İlk aşamada taşınmaz sahibi gerçek kişiler e-Devlet üzerinden kira sözleşmesini hazırlayacak ardından kiracı bu sözleşmeyi onaylayacak.
İkinci aşama ise yıl sonuna kadar hayata geçecek. Bu aşamada emlak danışmanları ve yetkili kişiler kira sözleşmesi hazırlama işlemlerini gerçekleştirebilecek.
ZAMAN KAYBININ ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR
Bu yeni sistemle birlikte belge ibrazı kolaylaşacak ve zaman kaybı en aza indirgenecek. Kira sözleşmelerinin sistem üzerinden takip edilebilir olması gayrimenkul sektöründeki verilerin daha şeffaf bir şekilde izlenmesini sağlayacak.
Ayrıca kira gelir vergisi beyannamesi vermekten kaçınanların tespiti de daha kolay hale gelecek.
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