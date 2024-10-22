Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı üzerine

22 Ekim 2024 Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel-1 Denetim Daire Başkanlığı’ndan aşağıdaki 04.10.2024 tarihli bir yazı aldım. Daire başkanı Şebnem Pınar Yeşilyurt imzalı. Bilginiz için aynen yayımlıyorum.

Sayı: E-18063774-667.01 [524]-19445

Konu: İzaha Davet (4760092014)

Özdemir İnce (İki adresimden biri yazılı)

İdare ve mükellefler arasındaki uyuşmazlıkların azaltılması, olayların gerçek mahiyetinin tespit edilmesine mükelleflerce daha çok katkıda bulunulması ve bu sayede vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesinde “izaha davet” müessesesi düzenlenmiş olup, 519 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu’nca, ekte yer alan ön tespit tutanağında belirtilen hususlarla ilgili verginin ziyaa uğramış olabileceğine ilişkin tespit yapılmıştır. Bu kapsamda işbu yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde izahta bulunmanız halinde aşağıda yer alan açıklamalarda belirtilen şartların da sağlanması koşuluyla, izaha davet müessesesinden yararlanmanız mümkün olabilecektir. Ön tespit tutanağında yer alan referans numarasını belirterek izahta bulunmanız, işlemlerin daha hızlı yürütülmesini sağlayacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Şebnem Pınar Yeşilyurt Daire Başkanı

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Sayın Yeşilyurt,

Yazınızı yazlık adresime göndermeniz sizin dairenizle geçen yıl yazıştığımızı anımsatıyor. Kışlık adresimi size göndereceğim yazıda açıklayacağım.

Beni “serbest meslek” sınıfına sokarak kazancımı beyan etmemekle suçluyorsunuz. Telif ücreti aldığım yayınevleri ücretimden stopaj vergisi kesiyorlar. 30’dan fazla yayımlanmış kitabım var. Şiir kitaplarım için bir kuruş telif ücreti almadım. Kitapları yayımlansın diye üstüne para veren yazarlar da var. Deneme kitaplarımı yayımlayan Eksik Parça yayınlarından telif ücreti almadım. Sadece bazı çevirilerimden zaman zaman çeviri parası aldım.

Yazınızda 03.10.2024 tarihinde 2021 için serbest meslek kazançlarımı önden tespit etmişsiniz, ne güzel. Tesbit ettiğiniz miktarı lütfen tarafıma bildirin derhal ödeyeyim. Ben vergi kaçıracak, milyonlarca vergi borcunu affettiğiniz insanlardan değilim. Yazınızda beni tehdit ediyorsunuz. Ben onurlu, yazar kimliğiyle ulusal ve uluslararası saygı gören bir vatandaşım.

Otuz güne kalmadan yanıt yazımı tarafınıza göndereceğim.

Sizinle ilgili yazacaklarım bu kadardır efendim.

Saygılarımla,

Özdemir İnce

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Değerli okurlar,

Bu yazı bireysel bir isyan yazısı değil vergi muhatabı olan bütün vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. 1 Ekim 2024 tarihli “Kararsızlar Neden Kararsız” adlı yazımda vergilerinin yüzde 90’a varan oranında vergi affından yararlanan 16 adet milyarlık şirketin adını yayımlamıştım. Bu şirketlerden hiçbirinden tekzip yazısı gelmedi. Vergi affı için emir veren kuşkusuz Şebnem Pınar Yeşilyurt değil. Kuşkusuz Başyüce hazretleri ya da yücelerden biri.

Bu af işi nasıl oluyor acaba? Arsızlık yapıp utanmaz milyarderler mi vergi affı istiyor yoksa bir büyük yerden malumatsız bir talimat alan vergi dairesi mi? Her iki durumda da soyulan biziz.

Neyse, borcum varsa borcumu öderim. Yazım burada bitiyor. Böylesine pis bir konuda sözcükleri daha fazla kirletmek istemem!

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Yazıyı bitirdikten sonra Sözcü gazetesinin birinci sayfasında iri harfli şu manşeti gördüm:

İktidarın kredi kartından para almak istemesinin sebebi bu: Demirören’den indir vatandaşa bindir.

“Savunmaya katkı” adıyla getirilen verginin altında Demirören’e kıyak çıktı. Şans oyunlarının payı yarıya indirildi. Fon parasız kaldı. Millete haraç salındı.

