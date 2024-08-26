Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2024 Pazartesi, 14:38
Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi

Almanya’da faaliyet gösteren Achern merkezli tütün ve sigara üreticisi TMCC (Tütün İmalatı ve Sigara Şirketi), iflas başvurusunda bulunarak Offenburg bölge mahkemesine başvurdu. 

Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi

Gazete Pencere'nin haberine göre, iflas sürecinin ilk aşamaları başlatılmış olup, şirketin yeniden yapılanmasının mümkün olup olmadığını belirlemek için çalışmalar sürdürülüyor.

Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi

Geçici iflas yöneticisi Dirk Pehl, Achern’deki hukuk firması Schultze & Braun adına açıklamalarda bulunudu.

Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi

Yapılan açıklamada, operasyonların devam edeceğini ve 40’tan fazla çalışanın işlerinin şu an için güvende olduğunu belirtti. 

Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi

Çalışanların maaşları, Federal Çalışma Ajansı’nın sağladığı iflas yardımı ile Ekim ayına kadar güvence altına alındı.

Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi

TMCC'nin iflasının arkasında birkaç neden bulunuyor. 

Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi

Öncelikle, sigara paketleri için gerekli vergi pullarının önceden finanse edilmesi gereken yüksek sermaye gereksinimleri öne çıkıyor. 

Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi

Ayrıca, bir makinedeki arıza nedeniyle yaşanan üretim kaybı ve tütün tüketicilerinin talebindeki düşüş de iflas sürecini etkileyen diğer önemli faktörler arasında yer alıyor.

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