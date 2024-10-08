Yaşam standartları en yüksek 10 il belli oldu

Yaşam standartları en yüksek 10 il belli oldu
cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2024 Salı, 15:58
Yaşam standartları en yüksek 10 il belli oldu

10- Tekirdağ

Yaşam standartları en yüksek 10 il belli oldu

9- Konya

Yaşam standartları en yüksek 10 il belli oldu

8- Muğla

Yaşam standartları en yüksek 10 il belli oldu

7- Eskişehir

Yaşam standartları en yüksek 10 il belli oldu

6- Kocaeli

Yaşam standartları en yüksek 10 il belli oldu

5- Bursa

Yaşam standartları en yüksek 10 il belli oldu

4- Antalya

Yaşam standartları en yüksek 10 il belli oldu

3- İzmir

Yaşam standartları en yüksek 10 il belli oldu

2- Ankara

Yaşam standartları en yüksek 10 il belli oldu

1- İstanbul

İstanbul Ankara İzmir

En Çok Okunan Haberler