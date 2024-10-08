Yaşam standartları en yüksek 10 il belli oldu
10- Tekirdağ
9- Konya
8- Muğla
7- Eskişehir
6- Kocaeli
5- Bursa
4- Antalya
3- İzmir
2- Ankara
1- İstanbul
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