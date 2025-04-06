Gayrimenkulde tüm zamanların rekoru!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 17:27

Güncelleme: 06.04.2025 - 17:27

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocak-mart döneminde 694 bin 628'e ulaştı. Bu sonuçşa tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı.

Ocakta gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e, şubatta yüzde 7 yükselişle 232 bin 756 çıktı. Geçen ay ise yıllık bazda yüzde 0,8 azalarak 222 bin 934'e geriledi.

İlk üç aylık süreç ele alındığında bu sayı tüm zamanların en yüksek ocak-mart verisi oldu.

Ocak-mart döneminde tapu dairelerinde toplam 4,8 milyona yakın işlem yapıldığı görüldü. Yaklaşık 695 bin satış, 344 bin ipotek, 106 bin intikal, 36 bin düzeltme, 17 bin kamulaştırma, 15 bine yakın ayırma işlemi yapıldı.

Bu dönemde tapuda yapılan işlemlerden elde edilen harç geliri de yüzde 72,5 artarak 28 milyar 832 milyon liraya yükseldi.

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faiz oranlarının düşmeye başlamasının, konut fiyatlarındaki artış beklentisinin ve kiraların yüksek olmasının yurttaşı konut alımına yönlendirdiğini ifade ederk şu sözleri kullandı:

"Aynı zamanda mevduat getirilerindeki gerileme ve dövizdeki hızlı artışın durmasıyla birlikte altından yeterince kar ettiğini düşünen yatırımcılar da konutta alım fırsatı görüyor. Bir süredir de enflasyonun altında artan yani reel olarak düşen konut fiyatları bekleyen talebin daha hızlı harekete geçmesini sağladı. Türkiye'de konut talebi hâlâ çok güçlü. Her zaman bahsettiğimiz gibi genç nüfusumuz yüksek. Evlenenler, boşananlar, üniversiteyi bitirip eve çıkanlar ve yeni işe başlayanların oluşturduğu yıllık yeni konut talebi 800 bin civarında. Bu güçlü talebi gören üreticiler de son dönemde harekete geçmiş durumda. Biz de projelerimizi hızlandırdık."

Ekiz, faizlerdeki gerilemenin devam etmesi halinde yeni rekorlar görebileceklerini, burada faiz politikalarının belirleyici olacağını kaydetti.