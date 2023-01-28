Görüntüler gündem oldu: Mağazadan peynir çaldığı iddiasıyla darbettiler

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 14:59

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 15:20

İstanbul Esenyurt'taki bir zincir markette iddiaya göre hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi market çalışanları tarafından darbedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kaşar peyniri çaldığı iddia edilen kişinin market çalışanları tarafından yakalandığı ve darbedildiği görülüyor.

Olay anında ayrıca çevredeki bir yurttaşın "millet aç aç" dediği, çalışanların olayın görüntüleyen yurttaşı farketmeleri üzerine videoyu silmelerini istediği duyuluyor.