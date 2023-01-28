Görüntüler gündem oldu: Mağazadan peynir çaldığı iddiasıyla darbettiler

İstanbul'daki market zinciri BİM'in şubesinden peynir çaldığı iddiasıyla bir kişinin darbedildiği görüntü sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 14:59
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İstanbul Esenyurt'taki bir zincir markette iddiaya göre hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi market çalışanları tarafından darbedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kaşar peyniri çaldığı iddia edilen kişinin market çalışanları tarafından yakalandığı ve darbedildiği görülüyor.

Olay anında ayrıca çevredeki bir yurttaşın "millet aç aç" dediği, çalışanların olayın görüntüleyen yurttaşı farketmeleri üzerine videoyu silmelerini istediği duyuluyor. 

 


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