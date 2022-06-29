Gözler buradan çıkacak kararda: Asgari ücret komisyonu bugün toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bugün toplanacak.

İHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00
Gözler buradan çıkacak kararda: Asgari ücret komisyonu bugün toplanıyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK)  bugün asgari ücreti konuşmak üzere toplanıyor.

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanıyor.


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